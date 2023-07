ARVUSTUS | Nicolas Cage'i kuldajastu. „Saatanlik reisija“ on tõeline maiuspala igale Nicolas Cage'i fännile

Need naljatamise ajad on möödas kui superstaar Nicolas Cage oli sunnitud iga suvalise rolli vastu võtma, et oma võlgu maksta. Mees on nüüd viimased paar aastat võlgadest prii ning teeb tööd, mida naudib südamega. Ja fännid armastavad seda. Me oleme saanud sellised imelised rollid nagu „Willy's Wonderland“, „Pig“, „The Unbearable Weight of Massive Talent“ ja „Color out of Space“. Kohe varsti ilmub juba kiidetud „Butcher's Crossing“ ja „Lords of War“, seega tema karjäär õitseb. Reedel kinodes alustanud „Saatanlik reisija“ ongi vaadatav ainult tänu Cage'i elust suurema iseloomu tõttu, sest muidu see muutuks igavaks.