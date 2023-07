„KINOSAADE“ 210. OSA | Barbenheimer on filmisündmus, millest ei tohi ilma jääda

Barbenheimer on saabunud. Veider kinosündmus, kus kaks erinevat filmi on kinodes samal ajal ja need on pandud kokku või järjest. Ühes on roosa maailm täis naeratusi ja feminismi, teisel on kaabudega kibestunud teadlased, kes tahavad asju õhku lasta. Suurim üllatus - „Barbie“ ei olegi halb. Teine üllatus - „Oppenheimer“ on üks aasta või isegi kümnendi parimaid filme. Neile kahele lisaks räägime ka Netflixi uuest hittanimatsioonist „Nimona“. Head kuulamist ja vaatamist.