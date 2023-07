ÕL VIDEO JA GALERII | Napid rõivad, äike ja sajad alaealised – Võsul toimus Eesti suurim rannafestival. Piduliste säästunipid: rikkad emmed ja napsutamine autodes

Festivali teise päeva alguses on plats rahvast lage ning vaid üksikud sangarid on alal nautimas esimesi esinejaid. Púr Múddi ja Grete Paia esinemise ajaks kallab vihma nagu oavarrest ja müristab korralikult, et kopsaka piletiraha välja käinud vihmakeepides pidulistest hakkab suisa kahju. Küll aga ollakse Eesti muutliku ilmaga harjunud, ja tegelikult: kas see ongi üks õige Eesti festival, kui vahepeal paduvihma ei saja?