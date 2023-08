ÕEROLL ÕENDUSE TUDENGILE! Suvelavastus „Doktor, appi!" pani noore näitlejanna tahtejõu proovile: eesootav Türgi reiski ei kõla enam liiga ahvatlevalt

Lisabet tunnistab, et suvelavastus tõi tema lühikesse karjääri ka seni kõige keerulisemaid hetki. „Proovide periood ei olnud sugugi lihtne, eesotsas logistikaga. Proovid toimusid Tallinnas, aga mina elan Tartus. Pidingi absoluutselt igal päeval kuu aega järjest sõitma Tartu ja Tallinna vahet.“ Augustis on tal plaanis puhkusereis Türki, mis on küll lõõgastav ja kutsuv, aga suurt elevust just pikalt mööda Eestit seigelnud näitlejannas ei tekita. „Väga ei taha ette kujutadagi, et pean jälle kuskile sõitma hakkama,“ lausub ta.