ARVUSTUS | Aasta parim õudusfilm? Üllatusterohke „Ämblikuvõrk“ on ebamugav ja vastik film

Eelmise aasta üks suurimaid üllatajaid oli Disney+ filmi „Barbarian“, millel on palju sarnaseid jooni täna kinodesse jõudnud õudusfilmiga „Ämblikuvõrk“ („Cobweb“). Mõlemad ei tohi midagi oma tegelikust sisust reeta, seega treilerid ja reklaammaterjal on äärmiselt petlik. Sellise reklaamiga jääb mulje, et „Ämblikuvõrk“ on tavaline seestunud perekonna lugu, kuid tegelikult on see midagi täiesti teistsugust. Põnev juba esimesest kaadrist ning pingeline kuni meeldejääva lõpuni välja. Selliseid õudukaid ei tule tihti, seega hetkel on põhjust vaadata ka midagi muud peale Barbenheimeri.