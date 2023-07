USA endine luureametnik jagas põrutavat ufoinfot: meil on olemas tundmatut päritolu lennuvahendid ja pilootide surnukehad

Juuni alguses tegi USA õhuväe veteran ja geopaatilise luureameti endine töötaja David Grusch raputava avalduse, öeldes, et USAs on teatud ringkondade käes maaväliseid lennuobjekte ning nende pilootide – ehk tulnukate – surnukehi. „Nüüd on küsimus, kui kaugele mõra läheb – kui palju ja mis laadi info avalikkuse ette tuleb,“ märgib ufoloog Igor Volke.