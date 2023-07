Ove Musting: „Ka kõige pikemad ja keerukamad võttepäevad on talutöödest ikkagi gramm lõbusamad.“

„Glamuuri ja punast vaipa, mida tavaliselt ette kujutatakse, režissööri elus tegelikult ei ole. Meil on palju musta tööd,“ naerab Ove Musting, kes tänavusel EFTA galal pärjati parima režissööri tiitliga. Sesse õhtusse jagus punast vaipa pikkade meetrite kaupa. Üheks õhtuks. „Mulle tundub, et EFTA auhinnagala on paljudele, kes kaadri taga töötavad, karistuseks,“ lisab ta. „Seisad seal laval kümnete tuhandete televaatajate ees ja tunned, et pead midagi mõistlikku ütlema. Tegelikult aga tahaksid kuskil mujal olla. Kõik see pinge, mis on kaadri taga, on palju ägedam kui seista rahva ees ning mõelda, et sa midagi lolli ei ütleks.“