Suri The Eaglesi asutajaliige Randy Meisner

Ansambel teatas, et Meisner suri kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse tagajärjel. „Randy oli The Eaglesi kaalukas osa ja mängis ansambli varajase edu saavutamisel tähtsat rolli.“

Ansambli moodustasid 1971. aastal Meisner, Glenn Frey, Don Henley ja Bernie Leadon. Bassimängija lõi kaasa ansambli albumite „Eagles“, „Desperado“, „On The Border“, „One of These Nights“ ja „Hotel California“ lindistamisel. Bändist lahkus ta 1977, tuues põhjuseks üleväsimuse. Edasi tegutses Meisner sooloartistina.

Ansamblikaaslased toonitavad bassimängija ja vokalisti vapustavat hääleulatust, millest annab aimu tema kuulus ballaad „Take It to the Limit“.