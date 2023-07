Coldplay kolmele Helsingi kontserdile lisandus veel neljaski!

Esimest korda Soomes esinev Coldplay pidi andma järgmisel aastal Helsingis vaid ühe kontserdi - 28. juulil. Kuid piletite eelmüüki saatis säärane menu, et bänd lisas kaks sõud - 30. ja 31. juulile. Nüüd on välja kuulutatud ka neljas, mis toimub 27. juulil 2024 ning alustab seega Coldplay Helsingi kontserdide sarja. Korraldajafirma Live Nation teatel on tegu rekordiga, sest varem on olümpiastaadionil antud järjest kõige rohkem kaks kontserti.