EKSKLUSIIVINTERVJUU | Peagi Eestis esinev Bonnie Tyler oma ebainimlikust töökoormusest: võtsin enda õlgadele liiga palju ja vajan elumuutust

Nagu paljudel hea muusika austajatel ja melomaanidel on ka minul Bonnie Tyleri lauludega seotud palju tähenduslikke ja nostalgilisi eluhetki. Mäletan, kui Inglismaal õppides sattusin ühes väikeses muusikapoes esmakordselt Tyleri parimate hittide plaadile ja millegipärast otsustasin selle osta. Loomulikult olin Tyleri nime küll varem kuulnud, kuid minu muusikalised teadmised temast piirdusid tol ajal vaid „Total Eclipse of My Heartiga“.

Mis mind kohe rabab, on see, et Tyler kõlab väga loomulikult ja ehtsalt. Tema hääles pole teatraalsust ja utreeritud ebaloomulikku elevust, mis on enamikule teleintervjuudele nii iseloomulik, vaid pigem lihtne inimlikkus. Veel enne, kui jõuan mõnda küsimust esitada, jagab Bonnie juba minuga oma tiheda päeva üksikasju ja jutustab hiljutisest reisist.

Oma elule tagasi vaadates ei kahetse Tyler ühtegi asja.