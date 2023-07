SALAPÄRANE MISTER-X! Silvia Ilves nautis Ameerikas kaunist romanssi: pool aastat polnud mitte ükski mees mind nii kõnetanud

Tundub, et nelja lapse ema tšellist Silvia Ilves (30) on ometi uueks suhteks valmis. Naine tunnistab, et Ameerikas, kus ta esinemas käis, ootas teda üks siiras ja ehe romanss. „Kui lennujaamas hüvasti jätsime, poetasin isegi paar pisarat,“ kommenteerib muusik.