HÜVA NÕU | Kui puudub unistus, mis viiks meid elus edasi, siis pole ka elul mõtet

Hobulausuja Adele Raneli Ruul on enda sõnul olnud alati unistaja. „Esimesed 28 aastat polnud mul õrna aimugi, kui palju on kaalukausil just unistamisega. 28. eluaastal sain teadlikuks, et kuidas luua oma mõtetega. Mu elu muutus totaalselt. Ma tõesti ei uskunud, et see kõik võiks päriselt ka minu elus juhtuda. Me loome ka oma mõtetega alateadlikult. Koguaeg ketrab meil peas mingi negatiivne lugu, mille reaalsust me enda jaoks muudkui loome edasi,“ selgitab ta. Siit tulevad Raneli kuldreeglid elu paremaks muutmiseks.