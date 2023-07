KIILASPÄINE INGEL, HAPRA HINGEGA SÕDALANE: Sinéad O'Connori kaunid silmad on igaveseks sulgunud

Heitliku hingeeluga iiri superstaari surmast teatasid kolmapäeval tema pereliikmed. Nad palusid võimalust rahus leinata. Surma põhjust ei avaldatud, kuid on teada, et lauljanna oli aastakümneid vaimse tervise probleemide käes piinelnud. Neljapäeval kinnitas Londoni politsei, et kuritegu ei kahtlustata. „Politsei kutsuti kolmapäeval, 26. juulil kell 11.18 aadressile SR24 piirkonnas [Kagu-Londonis] seoses teadvusetu naisega. Politseinikud saabusid kohale. 56aastane naine tunnistati sündmuskohal surnuks,“ vahendab Daily Mail Metropolitani politsei esindaja avaldust. „Sugulastele on teatatud. Surma ei peeta kahtlaseks.“ Alles mõni nädal tagasi Londonisse kolimisest teatanud artisti surma põhjus pole koroneri sõnul selge ning ekspertiis võib aega võtta nädalaid.