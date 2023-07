KUI MUGAV! Eesti laevafirma toob Coldplay Helsingi kontserdi külastajad hilisõhtul tagasi koju

Bookingu portaali sirvides võib näha, et parimad ja soodsamad hotellitoad nendeks kuupäevadeks on Soome pealinnas suuresti välja müüdud. 28. juulil on saadaval veel 15 hotelli, 30. juulil 18 hotelli ja 31. juulil 24 hotelli. Majutusasutuste valik on juba väga nadi, kõikudes äärmusest äärmusesse – kas odav hostel või kallis hotellituba peenemas kvartalis.