ARVUSTUS | Välimuselt Pixar, sisult Studio Ghibli! Naljakas „Nimona“ üllatab emotsionaalse sügavusega

Netflixi värske animatsioon „Nimona“ põhineb ND Stevensoni graafilisel romaanil. Selle kuulutas välja tegelikult juba 2015. aastal Blue Sky Studios, kuid Disney sulges selle stuudio ja projekt jäi pooleli. Kuna sellest oli juba 70% valmis, siis Annapurna Pictures ja DNEG Animation võtsid tootmise Netflixi jaoks üle. Tulemuseks on suurepärane segu huumorist, ulmest ja fantaasiast, mida vedav Nimona on karismaatiline iseloomust pakatav tüdruk, kes tahab „asju lõhkuda“. „Nimona“ puhul kohtuvad Pixari animatsioon ja Studio Ghibli karakterid, seega siin on palju, mida imetleda.