Soome kõmuleht: Sanna Marin miilustas päise päeva ajal avalikkuse ees uue kallimaga!

Marin (37) abiellus oma kauase elukaaslase Markus Räikköneniga (37) 2020. aasta augustis, kuid koos jõudsid nad olla ligi 20 aastat. Tudengipõlves baaris tutvunud paaril on lasteaiaealine tütar. Peaminister teatas abielu purunemisest kohe pärast Soome parlamendivalimisi, kus tema partei SDP pidi vastu võtma kaotuse. Marin kinnitas sotsiaalmeediapostituses, et nad on Markusega endiselt parimad sõbrad, armastavad vanemad oma tütrele ning hakkavad ka edaspidi perena koos aega veetma.