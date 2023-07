ÕL VIDEO | PÄEV ÄRALENNUNI! Liina Ariadnet ja Martti Pedanikku ootab peavalu põhjustava tervisesüsteemiga USA. Liina: kaalulangus on mu ravimite kõrvalmõju

USA on olnud sisuloojatest abielupaarile – Liinale ja Marttile – alati südamelähedane paik. Seal nad ju ka mullu abiellusid! Neil on ammu peas küpsenud plaan Ühendriikidesse pikemaks ajaks elama asuda ja nüüd on ideest saanud reaalsus. Pedanike Tallinna kesklinna korter on asjadest tühi. Viimane nädal on olnud väga emotsionaalne, sest enne pikka äraolekut on kohtutud sõprade ja sugulastega ning käidud ka lapsepõlveradadel. „Usun, et minu vanematel on veidi kergem leppida olnud, sest pärast gümnaasiumit kolisin kohe teise linna iseseisva elu peale ning olen ka muidu pikalt ära olnud,“ arutleb Martti. „Liina vanematel on selles osas ilmselt keerulisem, et tütar nii pikaks ajaks ära läheb – nemad on muidu ikka tihedamini näinud ja läbi käinud.“