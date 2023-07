HÜVA NÕU | Hinga kõhuga, nii elad kauem!

„Olen oma elus õppinud palju erinevaid praktikaid ning nendest palju nii enda kui ka oma pere jaoks kasu saanud. Need on võimaldanud mul oma lapsi kasvatada selliselt, et mustikad on meie pere tabletid ja emme käed ravivad,“ tunnistab hingamisterapeut Helen Haava. „Aga ka tavameditsiinile olen ma väga tänulik, aidates luumurdude jms puhul. Seega, näen ja olen kogenud, kui hästi saab neid kahte kombineerides elada tervemalt ja rõõmsamalt.“