Kus näeb sel suvel hüppamas Põhja Konna? „Peame valima laulusõnade jaoks väärikad esinemiskohad.“

Põhja Konna tänavune ainus Eesti kontsert toimub 5. augusti esimesel tunnil Põlvas Intsikurmu festivalil. Bänd valib esinemiskohti hoolikalt. „Meie stiil on üsna spetsiifiline ja seetõttu seab see piirid ette. Kuna meil on mõned väga auväärt tekstiautorid minevikust ja olevikust, siis tunneme, et peame valima nende sõnade jaoks ka väärikad esinemiskohad,“ põhjendab Kütner, kes ootab ise Intsikurmu festivalil kannatamatult Rein Rannapi etteastet.