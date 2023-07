Mick Jagger 80: kas kurikuulus naistemurdja hakkab viimaks taltuma?

61 aasta jooksul Rolling Stonesi solistina on mässajast saanud rüütel, märgib Deutsche Welle portaal Mick Jaggeri juubelile pühendatud artiklis. Möödas on ajad, mil Mick ja tema bändikaaslased Keith Richards (79) ning Bill Wyman (86) Londoni bensiinijaama seina vastu urineerimise eest trahvi said. Jagger on maailma rikkamaid rokkmuusikuid, tema varandust hinnatakse enam kui 452 miljonile eurole (ema Eva Jaggeri sõnul huvitas raha väikest Micki juba maast madalast). Kuid kireva eraeluga muusikaebajumal ja popkultuuri fenomen rokib edasi – raske on uskuda, et Jagger on tõesti 80.