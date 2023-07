„KINOSAADE“ 209. OSA | Kas „Võimatu missioon: surmav otsus – osa I“ on kõigi aegade parim märulifilm?

„Kinosaade“ on taskuhääling, kus kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod ning kultuurikriitik Raiko Puust võtavad igal nädalal läbi uued filmid ja seriaalid ning ka olulisemad filmiuudised.

„Kinosaate“ 209. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud („Reign of the Seven Spellblades“, „The Girl I Like Forgot Her Glasses“, „Solar Opposites“, „What We Do in the Shadows“ jpm!)

Lisaks anname ülevaate uutest kinofilmidest: „Võimatu missioon: surmav otsus – osa I“

Mis filme ja seriaale on Raiko, Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?

Raiko: „Mirai“ (2018), „The Great Cleric“ (2023– ), „Reign of the Seven Spellblades“ (2023– ), „Sweet Reincarnation“ (2023– ), „Am I Actually the Strongest?“ (2023– ), „My Unique Skill Makes Me OP Even at Level 1“ (2023– ), „The Girl I Like Forgot Her Glasses“ (2023– ), „Jujutsu Kaisen“ (2020–), „Hunter x Hunter“ (2011–2014)

Henryk: „Solar Opposites“ (2020– ), „The Witcher“ (2019– ), „Terrifier 2“ (2022)