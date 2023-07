JUBA KOLM KUUD NELJAKESI! Uhke isa Raimond Kaljulaid: tunnetan pojas samasugust enesekindlust ja rahulikkust nagu enda vanaisaski

Tänavuse vabariigi aastapäeva vastuvõtu eel postitas Raimond Kaljulaid oma kaasast kauni pildi, mis paljastas, et peagi on nende pere neljaliikmeline. Selgub, et rõõmus sündmus toimus juba kolm kuud tagasi. „Meie pere teine laps sündis aprillis. Kolmeaastasel Iidal on nüüd väikevend Theodor, kes sai nime Raimondi isapoolse vanaisa järgi,“ jutustab Jane rõõmsalt.