Hulk Hogan kihlus endast 24 aastat noorema joogatreeneriga

69aastase sõumaadleja ja näitleja uus kallim on temast 24 aastat noorem joogatreener Sky Daily. Hulk tunnistas, et pelgas abieluettepaneku tegemist, kuid Sky võttis selle rõõmuga vastu.

View this post on Instagram

Blondil kaunitaril on kolm last, Hulkil oma esimese eksabikaasa Lindaga kaks täiskasvanud last, poeg ja tütar. Mullu lahutas Hogan teise abielu - Jennifer McDanieliga oli ta koos olnud 2008. aastast ja naitunud 2010.