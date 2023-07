VALGE KITLIGA KOLETIS! Sadu patsiente seksuaalselt kuritarvitanud günekoloog pisteti 20 aastaks türmi

Enne kui Haddenile teisipäeval Manhattani föderaalkohtus karistus ette loeti, kinnitas ta kohtunik Richard Bermanile pisarsilmi, et kahetseb oma tegusid väga. „Kahetsen väga kogu valu, mis ma põhjustanud olen,“ ütles prestiižikates USA haiglates töötanud Hadden New York Posti teatel. Kohtunik Berman oli eelmisel päeval kuulutanud, et määrab häbistatud günekoloogile 20 aasta pikkuse vanglakaristuse.