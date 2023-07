96aastane džässilegend Tony Bennett lahkus, laulud suul

Kaheksa aastakümmet kestnud karjääri jooksul müüs Bennett üle 50 miljoni plaadi ning võitis 20 Grammy auhinda, sealhulgas elutöö auhinna. Bennett oli tuntud lauludest, nagu „The Way You Look Tonight“, „Body and Soul“ ja „(I Left My Heart) In San Francisco“, kuid ka koostööst teiste artistidega Aretha Franklinist ja Frank Sinatrast Lady Gagani. 1998. aastal siitilmast lahkunud estraadilegend Sinatra nimetas Bennettit muusikatööstuse parimaks lauljaks. „Kahtlemata stiilseim laulja, mees ja artist, keda te eales näete,“ kirjutab oma järelehüüdes Sir Elton John. „Tony Bennett on asendamatu. Ma armastasin ja imetlesin teda. Minu kaastunne Susanile, Dannyle ja kogu perele,“ vahendab BBC News.