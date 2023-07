Meie seast lahkus noor räppar Lil Nil

Lil Nil, kodanikunimega Nils Hendrik Seimann, sündis 2.detsembril 2000. aastal. Räppar pidi nädalavahetusel Hiiumaal toimuval muuskafestivalil Sõru Saund üles astuma rühmituses nimega Wock Summer. See oleks olnud üleüldse Wock Summeri esimene kontsert ja neil oli plaan ette kanda just valmiva albumi lugusid. Päris sellisena, nagu oleks tingimata pidanud, Wock Summeri laivi Saundil ei toimu.



Lil Nili bändikaaslased ja lähedased sõbrad on otsustanud kontserdi ära teha ja just pühendusega oma parimale semule. Räägib Wock Summeri liige ja Lil Nili sõber marp$: „Arutasime sõpradega pikalt ja otsustasime, et Wock Summer live’i võiks kindlasti ära teha Nilsi jaoks. Sel festivalil on kõik lähedased sõbrad koos ja Nils väärib seda, et inimesed kuulevad ta kunsti.”



Wock Summeri liikmed, kelleks on Lil Till ja marp$, tulevad Lil Nili pühenduseks lavale reede õhtul kell 22:00 Lil Peo laval.



“Lil Nil on meiega,“ seisab postituse lõpus järelhüüdes.