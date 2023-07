TÕESTI ANDESTAMATU PATT? Tõsielusaates osalenud Emmanuelil kirikuga suhted sassis: kas kristlased ei kasuta Tinderit ega vaata pornot?

„Vallalise kaunitari“ osalise Emmanuel Testimony Odehe sõnul muutis see projekt tema elu palju pöörasemaks ning tõi hulga põnevaid pakkumisi ja tunnustust. Kuid ilmneb, et kuulsusel on ka tumedam pool. Noormees tõdeb, et tema otsus saatesse minna on kõvasti halvendanud tema suhteid Keila kirikuga. „Kogukond ei reageerinud hästi ja ma tunnen, et nad vaatavad mind teisiti,“ tunnistab ta.