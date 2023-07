ÕL TV | Egle Nabi abikaasa dopingujuhtumist: paljud isegi ei teretanud meid enam

Egle Eller-Nabi (40) ja maadluse maailmameister Heiki Nabi (38) elus on viimaste aastate jooksul nii muret kui rõõmu. „Aasta 2022 pani meid korralikult proovile. Jaanuaris sündis meie perre, lisaks lastele Renatale (12) ja Henrile (6), õde Nurmiina. See oli loomulikult rõõmustav, aga samal ajal pidi Heiki tegelema temale suunatud dopingu kahtlustusega. See oli kohati talumatult pingeline. Ka kolmas rasedus ja sünnitusele järgnenud kuud olid minu jaoks teistest keerulisemad. Olin suures stressis. Sestap võtsin ka töörindel pisut rahulikumalt,“ tunnistab Egle. Paljud arvavad, et kuna Egle ja Heiki näol on tegu ttippsportlastega, siis on nende taluvuspiir kõrgem. On see päriselt ka nii? Ja mida teha siis, kui terad eralduvad sõkaldest ehk osa lähedaseks peetud sõpruskonnast lihtsalt haihtub?

