MIDA KÜLL TEHA? Ott Lepland ja Urmas Vaino on kimpus nendest levivate libateadetega

„Ta ei teadnud, et mikrofon on sisse lülitatud. See on tema karjääri lõpp,“ teatab keegi tundmatu paharet Facebookis koos fotoga, millel politsei endist ERRi ajakirjanikku Urmas Vainot arreteerib. See pole aga muidugi päris. Võlts Ott Lepland ütleb sarnases pahatahtlikus postituses: „Mul on häbi sellepärast, mida olen teinud.“