GALERII JA REPORTAAŽ | HARULDANE NÄHTUS! Globaalne superstaar Tommy Cash andis Paldiski linnapäevadel hullumeelse ja tasuta kontserdi

„Võin teile saladuskatte all öelda, et nägime päris palju vaeva, et Tommy Cash siia esinema saada. Aga ta ütles, et Paldiskis on midagi erilist ja ta tuleb,“ sõnab Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat enne Tommy Cashi soojendusesineja Koit Toome lavale astumist. Mis emotsioone superstaar Paldiski rahvas tekitas ja milline on kohalik elu?