Gerli Padar: hoidsin esimest Barbie't enamiku ajast karbis, sest muretsesin, et ta juuksed lähevad koledaks

Gerli Padar-Parmas ja Martin Parmas võiksid vabalt olla Eesti oma Barbie ja Ken. Seda enam, et Gerli ja ta tütar Camilla (8) on väga suured Barbie fännid. „Pean tõdema, et Camilla jäi koju nutma, kui me Martiniga esilinastusele tulime – ma ei teadnud, kas see on päris lastefilm. Aga ta näeb seda peagi ühe peo käigus erilinastusel. Camilla on väga suur Margot Robbie austaja ja nii viisingi talle lohutuseks Margot Robbie Barbie, mis sai hetkega nii kalliks, et see võeti ka ööseks kaissu,“ muljetab Gerli.