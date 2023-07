Polegi enam poissmees! „Vallalise kaunitari“ Kaspar on armunud: tundsin end temaga järjest mugavamalt, peagi hakkasid tekkima sügavamad tunded

Täpselt aasta tagasi toimusid tõsielusaate „Vallaline kaunitar“ võtted. Kuulsa Brigitte Susanne Hundi südame nimel võisteldes teisele kohale jäänud Kaspar Rooni polegi aga enam vaba ja vallaline! „Tavaliselt olen mina see, kes alustab neiuga vestlust, aga sel korral oli vastupidi. Tema kirjutas mulle esimesena. Tuli välja, et meil on ühiseid asju veel – näiteks käisime kunagi samas koolis,“ avaldab Kaspar Õhtulehele.