SUUR INTERVJUU | Muusik Avo Tamme: kõik on minu juurde ise tulnud – nii naised kui raha

Avo juurde kohalejõudmine on nagu kangelase teekond. Mitu korda tuleb tahtmine ots ringi pöörata, sest tee muutub üha kitsamaks ja mets üha paksemaks. Kohale jõudes tunnen kohe ära, et see on õige koht: vana kastani otsas ripuvad venitamisrõngad – Avo enda geniaalne leiutis – ja tagapool on uhkete tammepalkidest sammastega majake. Need sambad pani ka muusik ise püsti. Üksipäini.