Tuumapommi isa Oppenheimer: „Minust on saanud Surm, maailmade hävitaja.“

Kui osalt Tallinnas filmitud „Teneti“ võtted läbi said, kinkis näitleja Robert Pattinson režissöör Christopher Nolanile raamatu aatompommi looja J. Robert Oppenheimeri kõnedega. Pattinson tundis, et see oleks „Tenetile“ loogiline järg – mis siis, kui eluohtlikke tehnoloogiaid oleks võimalik olematuks teha, nagu topiks hambapasta tuubi tagasi? Sel nädalal kinolinale jõunud kolmetunnine „Oppenheimer“ on nolanlike ajahüpete ja võimsate eriefektidega pingeline draama 20. sajandi ühest poleemilisemast mehest, tema triumfist, sisemistest heitlustest ja hävingust.