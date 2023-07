Pesuehtne Barbie otse Ameerikast, Eha Urbsalu: ka kõige keerulisematel aegadel peab naiste ilu tähistama!

„Tahan kindlasti ära mainida, et aasta 2023 on Eesti naiste ilu ajaloos eriline aasta - Eesti missivõistluste 100. aaastapäev!“ rõõmustab Eha. „Kujutage ette, et tänavu möödub 100 aastat Eesti esimesest missivalimisest. 27. aprillil, 1923 valiti esimene Eesti Miss, kelleks oli Sinaida Tamm. Samuti möödub 35 aastat esimesest sõjajargsest missivõistlusest 1988. aastal, mil minagi 17-aastasena sain Miss Estonia printsessiks.“