SKANDAALITARID REAS! „Barbie“ film tõi tülitsejad kokku! Kuhu kadus Brigitte Susanne Hunt?

Brigitte Susanne Hunt ilmus Barbie esilinastusel esimeste külaliste hulgas. Pärast skandaali lubas staar oma jälgijatele, et alustab oma elu puhtalt lehelt. Paistab, et see tal ka kenasti õnnestub. Suunamudija poseeris Barbie-temaatilisel roosal vaibal mõnusalt pidulikus kleidis. Ta viskas nalja, naeris ja paistis pealtnäha väga rõõmus ja positiivne – justkui mingit suurt draamat poleks vahepeal juhtunudki.