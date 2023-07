ÕL VIDEO | Kuulsused arutlevad kärtsroosadel teemadel: kel oli lapsena enim Barbie-nukke? Ühel tuntud bravuuritaril polnud ühtegi: olen kuulsa nukuga sama vana!

„Ma olen nii elevil, sest olen väga suur Barbie fänn,“ õhkas telenägu ja Eesti seksikaim naine Keili Sükijainen roosale vaibale sammudes. Tal oli lapsepõlves kümneid Barbie-nukke ja nendega mängis ta kuni teismeliseks saamiseni. Bravuuritar Anu Saagimil pole samas aga ühtegi Barbiet kunagi olnud, sest ta on kuulsa nukuga samal ajal sündinud. See aga ei tähenda, et ta roosat ei armastaks või uue filmi pärast elevil poleks.