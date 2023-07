ARVUSTUS | KENergiline ja KENeseirooniline . „Barbie“ on kavala huumoriga metafilm, millel on palju öelda

Selle aasta suvine kultuurinähtus on roosa komöödia „Barbie“ ja sellega kaasnenud meem Barbenheimer, mille eesmärgiks on vaadata samal päeval nii „Barbie“ kui „Oppenheimer“. Äärmiselt vastandlikud filmid on tegelikult sarnasemad kui esmapilgul tundub, kuid mitte keegi poleks julgenud oodata, et „Barbie“ ei olegi halb film. Lavastaja Greta Gerwig on oma ülesannete kõrgusel, et sajaminutilise tootereklaami taustal midagi olulist hingelt ära rääkida, kuid kas publik on valmis seda kuulama?