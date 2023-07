ARVUSTUS | Plahvatusohtlikult geniaalne. „Oppenheimer“ on tõeline kunstiteos ja vapustav kinoelamus

Christopher Nolan on Eesti inimestele tuttav kui „Teneti“ tegija, kes filmis suure osa just siinsamas Tallinnas. Maailmas on mees tuntud kui unikaalse nägemusega filmikunstnik, kes armastab ajaga mängida. Minu silmis on ta eelkõige imeline stsenarist, kes oskab teha filme, mida ainult vähesed suudaksid teha. Reedest kinodesse jõudev „Oppenheimer“ on ideaalne näide filmist, mis paberil on võimatult igav, kuid ekraanilt ei saa silmi eemale. Kolmetunnine autobiograafiline lugu täis teadust, poliitikat ja loenguid, siis oleks mõistlik arvata, et see ei saa olla muud kui igav. Nolan demonstreeris oma oskuseid kui kunstnik ning tegi ühe selle kümnendi parima ja põnevaima filmi.