JULGED JA JULTUNUD. Vahur Kersna: „Me Toomas Kirsiga olime süüdimatud, ei hoidnud töökoha pärast oma nahka!“

„Ära keelata!“. Just säherduse karmikõlalise kohtuotsuse sai 1988. aastal pärast läbivaatust Eesti Televisiooni saade „HTV uudised“. Tsensorid olid halastamatud. „Omas ajas hulljulge sari lõppes sellega, et 13. saatest jäid pärast juhtkonna läbivaatust järele vaid saatepea ja lõputiitrid,“ muigab „HTV uudiste“ toimetaja ja saatejuht Vahur Kersna. Kogu ilu tipuks otsustati saate salvestis hävitada. Et ükski inimhing libauudiste õudu näha ei saaks.