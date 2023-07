Tõnis Niinemets sattus päise päeva ajal varguse ohvriks: üsna kurb olukord!

„Kui jätad asja korraks õue ja kohe lukustatud ruumi ära ei pane, siis võib see kaduma minna,“ kirjeldab Niinemets olukorda, kuidas päise päeva ajal tema jalgratas tuuri pandi. „Ümberkaudsete majade videosalvestusi pole ma veel näinud. Kui neid õnnestub näha, siis saab teada, et kes mis ajal liikus. Siis on lootust, et midagi saab selgemaks,“ räägib näitleja Õhtulehele.