Kas uurimine toob viimaks oodatud selguse? Politsei korraldas Tupaci mõrvari leidmiseks läbiotsimise

1996. aasta septembris šokeeris maailma uudis, et 25aastaselt on mõrvatud USA räppar Tupac Shakur. Seni pole juhtum lahendust leidnud ja räppari mõrvanud inimene on endiselt vabaduses.

Tänavu kinnitas Nevada politsei, et uurimine jätkuvalt käib ja toimumas on läbiotsimised seoses räppar Tupac Shakuri lahendamata mõrvaga.

Las Vegase politseileitnant Jason Johansson ütles kohalikule väljaandele, et detektiivid töötavad taas räppari mõrvajuhtumi kallal. „Hetkel kedagi vahistatud ei ole. Maja, mis läbi otsiti, asub vähem kui 32 kilomeetri kaugusel kohast, kus Shakurit tulistati.“ Politsei tõdeb, et see on juhtum on jäänud lahendamata, kuid loodetavasti see ühel päeval muutub.

25aastast Tupacit tulistati möödasõitvast autost 1996. aasta 7. septembri hilisõhtul Las Vegases, kui ta oli tagasiteel sõber Mike Tysoni poksimatšilt. Mõni minut enne saatuslikku hetke oli politsei Tupaci ja tema mänedžeri Suge Knighti BMW kinni pidanud, sest makk möirgas liiga valjult ja sõidukil polnud numbrimärke. Tupacil ja Knightil lasti siiski edasi sõita ja hiphoppar jätkas autos püsti seistes bravuurikalt oma teekonda, pea katuseluugist väljas. Shakur jõudis enne surmakuulide saamist kaks naaberauto kaunitari peole kutsuda. Siis peatus Tupaci ja Knighti sedaani kõrval valge Cadillac. Aken avanes ja vallandus kuulirahe. Räpiässa tabas neli kuuli. Kuue päeva pärast, 13. septembril 1996 suri Tupac sisemise verejooksu tagajärjel.

Räppari mälestuseks paigaldati Hollywoodi kuulsuste alleele temanimeline täht. Foto : Mr Photoman / SplashNews.com

Kuna Tupaci mõrvarit pole siiani kätte saadud, liigub fännide seas palju vandenõuteooriaid. Nimelt leidub neid, kes usuvad, et räppar on siiski elus. Üheks aegade parimaks räppmuusikuks peetav mees kuulub seega samasse klubisse, kuhu ka rokilegend Elvis Presley ning popikuningas Michael Jackson – ka nende kuulsuste puhul leidub vandenõuteoreetikuid, kes usuvad neid elus olevat. Fännid arvavad, et nende surmad on lavastatud selleks, et kuulsusega seotud rambivalgusest peitu pugeda.

Tupaci puhul andis kuulujutuveskitele hoogu juurde asjaolu, et räppar tuhastati kohe järgmisel päeval pärast tema surma. Mees, kes uurimisprotsessi läbi viis, kadunud pärast seda aga jäljetult.