RÕÕSA-ROOSA BUUM: kas maailm on barbihulluses täiesti aru kaotanud?

Pool sajandi tagasi ei uskunud müügiinimesed, et Barbie võiks kaubaks minna. „Pooltele sisseostjatest ei meeldinud Barbie üldse,“ rääkis Barbie „ema“ Ruth Handler 1997. aastal BBC intervjuus. „Mehed tundsid, et naised ei ostaks naisekehaga nukku, kellel on rinnad ja peenike piht ja peenikesed pahkluud, sellist täiskasvanud seksikat nukku. Mehed tundsid, et nende naised ei tahaks seda ja et nende lastel ei sünniks sellega mängida. Nad eksisid. Naised olid kohe nukust vaimustuses! Need jõudsid vaevu letile, kui emad need juba oma tütardele kahmasid.“