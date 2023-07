HÜVA NÕU | Mida teha, kui sul on probleemid võimuga?

Gay Hendricks ja Kathlyn Hendricks kirjutavad oma raamatus „Teadlik armastus“, et meie probleemid võimuga algavad tavaliselt oma vanematest, siis laiendame need oma avarduvas maailmas õpetajatele, treeneritele ja ülemustele. Arengupsühholoogide jutu järgi on potil käimise õpetamise periood reeglina aeg, millal võimuküsimused paika pannakse. Esimest korda ütleb suurte inimeste maailm meile: „Tee seda siin. Ära tee seda seal.“