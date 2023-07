ARVUSTUS | Vanaisa sirge jooksujalg. „Võimatu missioon: surmav otsus-osa I“ eksisteerib ainult selleks, et Tom Cruise saaks lahedaid trikke teha

Tom Cruise on üks viimaseid tõelisi superstaare, kes ruumi astudes selle atmosfääri muudab. Ta on kaasahittide ja dollarite printer ning inimeste kinotoolidesse tooja. Ta on edukas ja sarmikas näitleja, kes armastab toota filme just kinoekraani jaoks. Suure kiituslainega saabunud „Võimatu missioon: surmav otsus-osa I“ on frantsiisi seitsmes film ning väärib suurt ekraani - mida suurem, seda parem. Tore on vaadata, et kuidas vanaisa vanuses heas vormis Cruise ringi jookseb, kuid see muutub kiiresti tüütuks. Igavus surub vägisi peale ja mida rohkem karakterid räägivad, seda talumatuks see film muutub.