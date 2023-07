JÄLLE TÜLI MAJAS! „Naabrist parema“ saate osalised ähvardavad produktsioonifirma kohtusse anda

„See kohtusseminek ei ole nii, et võtan koti üle õla ja lähen. Ma ei tea, millega nad lähevad sinna. Selleks peab mingi alus olema,“ räägib saate „Naabrist parem“ produtsent Jaanus Saar, kes väidab, et maja ostmiseks ei ole kokkulepet sõlmitud. Saates osalenud Cathy ja Marten aga ütlevad, et kokkulepe oli olemas ja nad olid valmis maja ära ostma.