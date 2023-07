Jaanus Saks kaotas häkkeri tõttu kogu elutöö: konkreetselt väga s*tt tunne on, kõik Põhja-Tallinna hitid on läinud

Ansambli Põhja-Tallinn ninamees Jaanus Saks jagab oma jälgijatega, et temaga on juhtunud iga artisti suurim õudusunenägu. Nimelt sattus kurja häkkeri küüsi Põhja-Tallinna pikaaegne Youtube'i konto ja kõik sealsed muusikavideod on platvormilt haihtunud kui vits vette. „Kogu minu elutöö on seal. Ja ütleme nii, et väga s*tt tunne on,“ sõnab ta.