FOTOD | KOHAL ILUSAD, NOORED JA SÄRTSAKAD! Vaata, millised kodumaised VIPid saabusid eksklusiivsele „Barbie“ filmi esilinastusele

Barbie-maania ei puuduta vaid välismaiseid filmisõpru, vaid on täie rauaga jõudnud otsapidi ka Eestisse. Nimelt on nuku põhjal valminud mängufilm mõned päevad enne esilinastust tekitanud olukorra, kus piletite lunastamise nimel tuleb omajagu vaeva näha. Filmiseansid on lihtsalt välja müüdud!