Laval möllamine päädis muusik EiKi jaoks raske kopsuvigastusega: EMOs küsiti, et kuidas ma ikka veel elus olen

„Ma olen enda jaoks laval ettearvamatu,“ muigab sõnavõlur ja muusik Eik Erik Sikk (22). Noor muusik tunnistab, et esinemistelt saadav ootamatu adrenaliinitulv paneb teda vahel liigagi ennast unustavalt hullu panema. Kord läks ta laval möllamine sedavõrd üle piiri, et noormees pääses napilt surmasuust. „Kuna ma olin nii palju hullu pannud, siis järgnes sellele närvivalu rindkeres. Käisin niimoodi 12 päeva ringi ja andsin mööda Eestit kontserte. Mõtlesin, et lihtsalt külmetus.“ Erakorralise meditsiini osakonnas imestati aga, kuidas mees üldse veel elus on.