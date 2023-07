ÕL TV | Henrik Normann: kui oled tubli, siis sa ei pea käima mööda seinaääri, sa ei pea seda häbenema, aga üleolevus, see on kurjast

„Mulle meeldib kaadri taga. Mulle meeldib seda maailma kokku panna ja ehitada, see on nii põnev. Just võtteprotsess on kõige imelisem aeg. Ja kui see läbi saab, olen nii kurb,“ räägib näitleja Henrik Normann, et laval olemisest enamgi paelub teda just režissööritöö. Küll aga nendib ta, et Maie roll jääb temaga igaveseks. „Allabertki kunagi ütles meile, et pidage meeles, et teid hakatakse suruma esimesse rolli, mis teil hästi välja tuleb. Mängite pätti, olete eluaeg pätt. Mängite esimest armastajat, olete esimene armastaja niikaua, kuni suuremad kortsud tekivad.“